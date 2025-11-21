Русия увеличава данъците за „чуждестранни агенти“

снимка: Пиксабей

Руският парламент гласува увеличение на данъците за лицата, определени като „чуждестранни агенти“ – статут, използван за преследване на дисиденти, съобщи ДПА.

В бъдеще те ще трябва да плащат най-високата данъчна ставка от 30%, вместо средната от 13% до 22%, допълва БТА.

„Тези, които са предали страната ни, не трябва да получават данъчни облекчения“, заяви председателят на Държавната дума Вячеслав Володин в Teлеград.

Терминът „чуждестранен агент“ се използва от руските власти от 2012 г. насам, за да се стигматизират опозиционни фигури и други дисиденти.

Благодарение на редица промени в законодателството, министерството на правосъдието вече не е длъжно да предоставя доказателства, че даденото лице е получавало финансиране от чужбина, когато официално го определя като чуждестранен агент.

Настоящият списък включва повече от 1000 организации и лица, обвинени, че са „под чуждестранно влияние“.

Обозначените като "чуждестранни агенти" лица се сблъскват с тежки последствия, включително забрана да се кандидатират или да наблюдават избори.

На тях им е забранено да работят за държавни институции и им се отказват доходи от наеми или лихви по спестовни сметки, както и авторски хонорари или други доходи от интелектуална дейност.

Когато правят публични изявления, включително когато публикуват в социалните медии, те трябва да се идентифицират ясно като „чуждестранни агенти“, в противен случай им се налагат тежки глоби.

