Русия вдигна митичния Ту-134УБЛ над Балтийско море

Кадър Х

В началото на октомври самолети на НАТО са прехванали над Балтийско море рядък руски самолет Ту-134, съобщава в социалната мрежа Х Въздушното командване на НАТО, предаде Новини.бг

В съобщението се посочва, че италиански изтребители Eurofighter Typhoon, разположени на авиабаза Емари в Естония в рамките на мисията за охрана на въздушното пространство, са прехванали няколко руски военни самолета и са ги ескортирали извън района.

Порталът "Милитарный“ отбелязва, че сред прехванатите въздушни цели е бил тренировъчен Ту-134УБЛ. Тази версия се различава от стандартната модификация Ту-134 по това, че нейното предназначение е подготовка на екипажите на руските ВКС за полети на стратегически бомбардировачи Ту-160.

Анализаторите предполагат, че прехванатият Ту-134УБЛ се използва за превоз на VIP пасажери, но именно този борд е предназначен за подготовка на екипажите на Ту-22 на руския флот.

Според данните такива самолети в Русия са малко, в експлоатация може да има около 17 броя, а на съхранение може да има още 25 такива самолета.

Трябва да се отбележи, че Украйна по едно време е имала седем подобни самолета, базирани в Кулбакино и Прилуки, информира "Фокус".

Анализаторите от портала Defense Express съобщиха, че Ту-134УБЛ има доста необичаен вид поради дългия си нос. Тази особеност се обяснява с факта, че Ту-134УБЛ е специална версия на пътническия Ту-134, който е получил носовата част от Ту-22М и е създаден за обучение на пилоти на този далечен бомбардировач и стратегическия Ту-160. Освен това самолетът е получил ново радиокомуникационно и навигационно оборудване от бойни самолети.

Както пише сайтът The Aviationist, самолетът може да превозва висши военни в или от Калининград, тъй като самолетът с бордови номер "53", регистрационен номер RF-12041 и индекс Ту-134А-4 се нарича "Черната перла" порадо малкото произведени самолети и спецфики.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!