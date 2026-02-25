Русия включи регистрирана в България асоциация в списък с терористични организации

Снимка: "Росфинмониторинг"

Регистрираната в България асоциация "За свободна Русия" е включена в списъка на руската служба за финансов надзор "Росфинмониторинг" с терористични и екстремистки организации, предаде ТАСС, цитирана от БТА.

Данните са публикувани на сайта на "Росфинмониторинг".

Освен асоциацията "За свободна Русия", в списъка са включени и четири физически лица.

