Русия временно няма да може да осигурява полети до МКС

Площадката за изстрелване на ракети и космически кораби от космодрума „Байконур“ в Казахстан е била повредена след изстрелването по-рано днес на космическия кораб „Союз“, отправил се към Международната космическа станция, предадоха световните агенции, като се позоваха на руското космическо управление Роскосмос.

Според ведомството повредите скоро ще бъдат отстранени.

Сега се прави оценка на състоянието на стартовия комплекс, допълва Роскосмос. Ведомството пояснява, че разполага с всички необходими резервни части и елементи, за да отремонтира повредите много скоро.

Според специализирани руски блогове обаче повредата е по-голяма и Русия няма да бъде в състояние за известно време на осигурява полети до Международната космическа станция, предаде Франс прес, цитирана от bTV.

Корабът „Союз“ беше изстрелян с едноименна ракета-носител. На борда му има трима души екипаж, в това число и един американски астронавт – Кристофър Уилямс.

Командир на екипажа е Сергей Куд-Сверчков, който е и седми специален кореспондент на руската агенция ТАСС на Международната космическа станция. Третият член на екипажа е космонавтът Сергей Микаев. Корабът вече се скачи с космическата станция безпроблемно.

Космосът е една от малкото области, в които сътрудничеството между Русия и САЩ продължава, отбелязва Франс прес.

