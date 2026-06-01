Русия за пръв път забрани износа на авиационно гориво

Снимка: Пиксабей, илюстративна

Руското правителство днес за първи път забрани износа на авиационно гориво, предаде ДПА, цитирана от БТА. „Целта на решението е да се гарантира стабилност на вътрешния пазар на горива“, заяви руското правителство в изявление, публикувано в понеделник. Мярката ще остане в сила до 30 ноември включително.

Количествата керосин, които вече са на митницата или се транспортират въз основа на двустранни правителствени споразумения, не попадат под забраната. Зареждането на чуждестранни самолети на руски летища също не подлежи на ограничения.

Това е първият път, когато Русия налага ограничения върху износа на авиационно гориво. Вече бяха въведени подобни разпоредби за продажбата на руски бензин и дизел в чужбина, припомня ДПА. Причината за мерките са продължаващите атаки с дронове от страна на украинската армия срещу руската петролна индустрия, уточнява агенцията.

Само през май бяха нанесени щети по 16 руски нефтопреработвателни завода, включително 8 от 10-те най-големи обекта в страната. Преработката на суров петрол в Русия в момента е на най-ниското си ниво от повече от десет години. На окупирания от Русия Кримски полуостров от края на седмицата шофьорите могат да зареждат само срещу представяне на продоволствени карти или в ограничени количества.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!