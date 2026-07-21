Русия забрани акустирането на кораби в райони от ключов зърнен коридор в Азовско море

Пекселс

Русия забрани кораби да акостират в незащитени от противовъздушната отбрана райони от ключов зърнен коридор в Азовско море, предаде днес Ройтерс, като се позова на правителствена наредба.

Наредбата засяга кораби на пристанището Азов в Азовско море и на пристанището Кавказ в Керченския проток, предаде БТА.

Корабоплаването в Азовско море, през което минава една четвърт от руския износ на зърно, бе ограничено от петък след украински атаки срещу танкери и други търговски кораби в района.

Редактор "Екип на Петел",

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