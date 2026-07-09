Русия забрани износа на дизел и цената му в Европа скочи

Снимка Пиксабей

Цените на дизела в Европа се повишиха рязко, след като Русия забрани износа на гориво. Според Франкфуртската фондова борса, цената на едро на дизеловото гориво се е повишила с 12% на 8 юли, достигайки 1071 долара за тон. Днес цените са леко паднали, но остават на най-високото си ниво от април, по време на войната с Иран, на ниво 1051 долара, съобщава EADaily.

Това увеличение се обяснява както с новото спиране на корабоплаването в Ормузкия проток, така и с факта, че Русия е спряла износа на дизелово гориво.

"Днес беше въведена забрана за износ на дизелово гориво и това ще позволи увеличаване на доставките на вътрешния пазар", заяви в сряда вицепремиерът на Русия Александър Новак на видеоконференция с президента Владимир Путин.

Русия е един от най-големите износители на дизелово гориво. А спирането на доставките подтиква потребителите да търсят доставки от компании от ЕС, където руските петролни продукти са забранени.

Цените на дизела в Европа се покачват рязко на фона на продължаващите украински атаки срещу руски рафинерии, което е напомняне, че рисковете за доставките на едно от най-важните горива в света се простират далеч отвъд Близкия изток, пише Bloomberg, цитиран от Блиц.

Редактор "Екип на Петел",

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