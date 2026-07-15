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Русия загуби бойния хеликоптер "Нощен ловец"

15.07.2026 / 16:20 3

Снимка уикипедия, Tomasz Szulc

Силите за безпилотни системи атакуваха с дрон руски боен хеликоптер Ми-28 „Нощен ловец“ в Белгородска област на Руската федерация. Това съобщи тази сряда, 15 юли, командирът на СБС Роберт (Мадяр) Бровди.

По думите му хеликоптерът е бил свален около 10 часа сутринта от военните от 427-а самостоятелна бригада за безпилотни системи „Рарог“ в района на населеното място Вязове.

Военният експерт Алексей Мелник заяви в интервю за NV, че Ми-28 е един от хеликоптерите, които представляват най-голяма заплаха за украинската армия.

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„Ми-28 се е доказал като по-ефективен в нощни условия“, посочи той, цитиран от „Фокус“.

Хеликоптерът е оборудван със съответния бордов комплекс, а каските на пилотите са снабдени с устройства за нощно виждане. Поради това тази модификация на летателния апарат има още едно име — „Нощен ловец“. И тъй като той може да оперира в нощни условия, това още повече затруднява визуалното му засичане от украинските сили за отбрана.

Пазарната му цена възлиза между 15 и 20 млн. щатски долара.

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Коментари
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MrBean (преди 13 минути)
Рейтинг: 231528 | Одобрение: -2102
Време е Пути да хваща пътя към Китай...аман от глупостите на бандата му празноглавци.
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2134 (преди 28 минути)
Рейтинг: 4567 | Одобрение: 1002
Русия загуби бойния хеликоптер "Нощен ловец" Тя пък Русия къде е тръгнала да воюва с един хеликоптер...
2
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Горан (преди 39 минути)
Рейтинг: 16293 | Одобрение: -5927
а бре те тъпите рашисти загубиха хеликоптерите,самолетите, корабите, нямаха и един останал танк за парада всичко отиде за скраб
да ама не

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