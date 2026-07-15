Русия загуби бойния хеликоптер "Нощен ловец"

Снимка уикипедия, Tomasz Szulc

Силите за безпилотни системи атакуваха с дрон руски боен хеликоптер Ми-28 „Нощен ловец“ в Белгородска област на Руската федерация. Това съобщи тази сряда, 15 юли, командирът на СБС Роберт (Мадяр) Бровди.

По думите му хеликоптерът е бил свален около 10 часа сутринта от военните от 427-а самостоятелна бригада за безпилотни системи „Рарог“ в района на населеното място Вязове.

Военният експерт Алексей Мелник заяви в интервю за NV, че Ми-28 е един от хеликоптерите, които представляват най-голяма заплаха за украинската армия.

Украинци свалиха руски хеликоптер Ми-8 с дрон за 500 долара

„Ми-28 се е доказал като по-ефективен в нощни условия“, посочи той, цитиран от „Фокус“.

Хеликоптерът е оборудван със съответния бордов комплекс, а каските на пилотите са снабдени с устройства за нощно виждане. Поради това тази модификация на летателния апарат има още едно име — „Нощен ловец“. И тъй като той може да оперира в нощни условия, това още повече затруднява визуалното му засичане от украинските сили за отбрана.

Пазарната му цена възлиза между 15 и 20 млн. щатски долара.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!