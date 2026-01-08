Русия заплаши "Коалицията на желаещите" с директни удари

Кадър Youtube

Русия предупреди днес, че всякакви войски, изпратени в Украйна от "Коалицията на желаещите", ще бъдат смятани от Москва за легитимна военна цел, предаде Ройтерс, цитирайки говорителката на руското външно министерство Мария Захарова.

Агенцията отбелязва, че изявлението идва броени дни след като Великобритания и Франция обявиха планове да разположат многонационални мироопазващи сили в Украйна, веднага щом влезе в сила евентуално прекратяване на огъня, посочва БТА.

"В тази връзка руското външно министерство предупреждава, че разполагането на територията на Украйна на военни формирования, военни обекти, складове и друга инфраструктура на западните държави ще бъде разглеждано като чуждестранна интервенция, създаваща пряка заплаха за сигурността не само на Русия, но и на други страни в Европа" каза Захарова и допълни: "Всички подобни формирования и обекти ще се разглеждат като легитимна военна цел от въоръжените сили на Руската федерация. Тези предупреждения неведнъж бяха отправяни на най-високо равнище и запазват своята актуалност".

"Новите милитаристки декларации на така наречената "Коалиция на желаещите" и на киевските власти формират в тяхно лице истинска "ос на войната". Плановете на нейните участници стават все по-опасни и разрушителни за бъдещето на европейския континент и неговите жители, които западните политици освен това принуждават да заплащат за подобни стремежи от собствения си джоб", добави Захарова, цитирана от ТАСС.

