Русия започна мащабни ядрени учения с над 65 000 военнослужещи

Пиксабей

Руската армия започна тридневни учения с ядрени оръжия, в които участват десетки хиляди военнослужещи в различни части на страната, на фона на засилените украински атаки с дронове и предстоящото посещение на президента Владимир Путин в Китай.

По време на продължаващата повече от четири години война в Украйна Москва нееднократно демонстрира ядрените си способности и отправя предупреждения за евентуално използване на атомно оръжие, предаде БТВ.

Ученията започват и няколко месеца след разпадането на последното споразумение за контрол над ядрените оръжия между Русия и САЩ, както и след нови изявления на Путин, в които той подчертава мощта на руските ядрени сили.

„От 19 до 21 май 2026 г. Въоръжените сили на Руската федерация провеждат учение по подготовка и използване на ядрените сили при заплаха от агресия“, съобщи руското министерство на отбраната, цитирано от АФП.

Прекратяването на договора New START през февруари официално освободи двете най-големи ядрени сили в света от редица ограничения.

Според министерството в маневрите участват над 65 000 военнослужещи и около 7800 единици техника и въоръжение, включително над 200 ракетни установки. В ученията се включват самолети, кораби, подводници и ядрени подводници.

Москва ще проведе и тестови пускове на балистични и крилати ракети.

„В рамките на учението ще бъдат отработени и въпроси, свързани със съвместната подготовка и използване на ядрени оръжия, разположени на територията на Република Беларус“, добавиха от министерството.

Русия вече е разположила в Беларус ракетната система „Орешник“, способна да носи ядрени бойни глави. Страната е съюзник на Москва и граничи с държави от НАТО.

Началото на ученията беше обявено само часове преди Путин да отпътува за Китай на двудневно посещение.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!