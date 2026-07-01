Русия затваря жп пунктове по границите с Финландия, Естония и Латвия

Пиксабей

От днес Русия затваря няколко железопътни контролно-пропускателни пункта по границите си с Финландия, Естония и Латвия. Това съобщават руските медии, като се позовават на правителствено решение.

На Министерството на външните работи е разпоредено да уведоми за предприетата мярка Хелзинки, Талин и Рига. В съобщението не се уточнява за какъв период от време граничните пунктове ще останат затворени, предаде БНР.

Редактор "Екип на Петел",

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