Русия заяви, че исканията ѝ остават непроменени

Снимка: Президентство на Русия

Русия заяви днес, че позицията ѝ за спиране на войната в Украйна не се е променила от миналата година, когато президентът Владимир Путин заяви исканията си: Киев да оттегли напълно силите си от няколко ключови украински области и да се откаже от целта си да се присъедини към НАТО, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Очаква се Путин и американският президент Доналд Тръмп да се срещнат в петък в Аляска – първата среща между лидерите на САЩ и Русия от 2021 г. На нея те ще обсъдят прекратяването на войната в Украйна, като Тръмп заяви, че за целта и двете страни ще трябва да си разменят територии, които в момента контролират.

Русия понастоящем контролира 19% от Украйна, включително целия Кримски полуостров, цялата Луганска област, над 70% от Донецка, Запорожка и Херсонска област, както и части от Харковска, Сумска, Николаевска и Днепропетровска област.

След като някои медии съобщиха, че Вашингтон е научил, че Путин е готов да направи компромис с териториалните си искания, репортери попитаха говорителя на руското Външно министерство Алексей Фадеев дали позицията на Русия се е променила.

"Позицията на Русия остава непроменена и тя бе обявена именно в тази зала преди повече от година, на 14 юни 2024 г.", каза Фадеев, правейки препратка към реч на Путин, произнесена тогава в сградата на Министерството.

Тогава стопанинът на Кремъл направи най-подробното си изказване до момента по отношение на евентуално споразумение, като представи исканията си, включващи изтегляне на украинските войски от части от Донецка, Запорожка и Херсонска област, които те все още контролират.

Путин каза още, че Киев ще трябва официално да уведоми Москва, че се отказва от плановете си да се присъедини към НАТО и че възнамерява да остане неутрален.

Освен това, руският президент заяви, че правата и свободите на рускоезичното население в Украйна трябва да бъдат гарантирани заедно с "реалностите", че Крим, Луганска, Донецка, Запорожка и Херсонска област са част от Русия.

Путин каза, че условията му ще трябва да бъдат отразени в международни споразумения. След речта му през 2024 г. Украйна отхвърли тези искания като равносилни на абсурден ултиматум.

Украйна многократно е заявявала, че никога няма да признае руската окупация на територията си и че повечето държави признават границите на Украйна от 1991 година. При сегашните очертания на фронтовите линии изпълнението на исканията на Путин би означавало Украйна да даде отстъпи още 21 000 кв. км на Русия.

Украинският президент Володимир Зеленски каза, че Русия трябва да се съгласи на примирие, преди териториалните въпроси да започнат да бъдат обсъждани. Той отхвърли руското предложение Украйна да изтегли силите си от източния регион Донбас и да се откаже от отбранителните си линии.

