Русия заяви, че тази нощ е свалила 103 украински дрона

Пиксабей

Руските сили за противовъздушна отбрана свалиха тази нощ 103 украински дрона над региони на Русия и над Черно и Азовско море, заяви руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС.

"Тази нощ, от 23:00 часа московско време на 12 октомври до 07:00 часа на 13 октомври дежурните средства за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха 103 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип: (. . .) 26 - над територията на Астраханска област, 19 - над акваторията на Черно море, 14 - над територията на Ростовска област, 2 - над акваторията на Азовско море, един - над територията на Белгородска област и един - над територията на Република Калмикия", се казва в изявление на министерството на отбраната, предаде БТА.

В изявлението се казва, че 40 дрона са били свалени над територията на украинския Кримски полуостров, който бе анексиран от Русия през 2014 година.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!