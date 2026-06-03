Русия заяви, че тази нощ е свалила 354 украински дрона

Пиксабей

Руските системи за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха тази нощ 354 украински дрона над руски региони и над акваторията на Азовско море, заяви днес руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС.

"Тази нощ дежурните средства за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха 354 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип над териториите на Белгородска, Брянска, Воронежка, Калужка, Курска, Ленинградска, Новгородска, Орловска, Псковска, Ростовска, Смоленска и Тверска област, както и над Московския регион, Краснодарския край, (. . .) и над акваторията на Азовско море", каза руското военно ведомство, предаде БТА.

Съобщено бе, че дронове са свалени и над украинския Кримски полуостров.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!