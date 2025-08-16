Руска атака срещу Лейди Гага

фото: Victoria Potter, Уикипедия

Музикалната мега звезда Лейда Гага се оказа обект на масирана руска атака на профилите си в социалните мрежи. Причината за това е изключително необичайна и акцията е свързана с футболиста Алексей Батраков от Локомотив (Москва), предаде Блиц.

На 9 август Батраков вкара хеттрик за „железничарите“ при победата с 4:2 над Спартак (Москва). Той стана първият играч в историята на Локомотив, реализирал три гола във вратата на градския съперник в един мач.

След края на срещата феновете на Локо запяха преработена версия на големия хит на Лейди Гага „Bad Romance“. Вместо оригиналния текст те пееха „О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о, Льоша Батраков!“

Скоро след това под публикациите на певицата в „Instagram“ започнаха да се появяват коментари от руски фенове, които публикуваха собствения си текст на музикалния хит.



20-годишният Батраков продукт на школата московския Локомотив. През сезон 2024/25 той изигра 29 мача в руското първенство и отбеляза 14 гола (четири от дузпи).

