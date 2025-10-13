Руска подводница изплува край бреговете на Франция

Кадър Youtube

Фрегата на френския флот, наблюдаваща морските трасета в близост до НАТО, е регистрирала присъствието на руска подводница, действаща на повърхността край бреговете на Бретан. Това става броени дни след като телеграм каналът ВЧК-ОГПУ, смятан за близък до руски военни източници, написа, че дизел-електрическа подводница е била принудена да изплува поради сериозна техническа повреда в горивната си система.

Русия отхвърли информацията, че една от подводниците ѝ е имала технически проблеми, след като съдът изплува на повърхността край бреговете на Северна Франция, предаде Ройтерс, цитирана от bTV.

Миналия четвъртък военноморското командване на НАТО публикува снимки, според които френска фрегата е наблюдавала руска подводница на повърхността край бреговете на Бретан.

„НАТО е готова да брани съюза с постоянна бдителност в Атлантическия океан“, публикува командването в социалната мрежа „Екс“, но без да назовава подводницата.

Каналът в „Телеграм“ „ВЧК-ОГПУ“, което публикува предполагаеми изтичания на информация от руските сили за сигурност, публикува миналия месец, че дизел-електрическата подводница „Новоросийск“ е имала сериозни технически проблеми, включително течове на гориво.

Днес руските държавни медии публикуваха изявление от Руския черноморски флот, отхвърлящо твърденията, че „Новоросийск“ е изплувала на повърхността заради извънредна ситуация. Според него съдът е извършвал планов преход, след като е изпълнил задачи в Средиземно море и е изплувал според правилата за навигация в Ламанша.

ТАСС съобщи, че съдът, който влиза на въоръжение през 2014 г., е част от група подводници, които пренасят крилати ракети „Калибър“.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!