Руска ракета падна неконтролируемо в Тихия океан след неуспешен тест

Кадър

Руска ракета падна неконтролируемо върху водна повърхност при връщането си в атмосферата след тестови полет. Става дума за ускорителя Персей, който беше изстрелян на 27 декември с ракетата Ангара-А5, предаде tech.offnews.bg.

Горната част на ускорителя не е успяла да влезе в околоземна орбита според първоначалните планове. Вместо това тя е била привлечена от земната гравитация и части от нея са паднали в Тихия океан.

Падането става девет дни след изстрелването и невъзможността на ракетата да изпълни мисията си. Тя не е успяла да се включи след планиран рестарт за вторично изгаряне, която трябваше да я изведе в по-висока геостационарна орбита.

Частта от нея, която падна на земята би трябвало да е с тегло около 2.5 тона. Голяма част от корпуса на ракетата със сигурност е изгорял по време на влизането в атмосферата.

Няма яснота дали от ракетата са останали и космически боклуци.

#18SPCS has confirmed the reentry of the IPM 3/PERSEY (#50505, 2021-133A) at 13:08 PDT on 5 Jan, 2022, over the Pacific Ocean. #spaceflightsafety