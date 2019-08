Руска звезда в хокея изгърмя с кокаин

24chasa.bg

Мегазвездата на световния хокей Евгений Кузнецов, който играе във Вашингтон Кепитълс заедно с Александър Овечкин, е дал положителна проба за кокаин. Международната федерация го наказва за 4 години. Играчът не е поискал отваряне на втората проба, с което признава вината си.

Пробата е взета на 26 май веднага след малкия финал на световното, който Русия спечели след дузпи срещу Чехия. По принцип при нормална проверка кокаинът се лови до 72 часа след приемането му, което означава, че Кузнецов го е приемал по време на шампионата.

Веднага след световното около Кузнецов избухна скандал точно заради кокаин. Появи се видео, на което Евгений говори по скайп с приятел, а пред него има две бели линии и свита на фуния банкнота.

Russian forward Yevgeni Kuznetsov has received a 4-year suspension from the IIHF after testing positive for a banned substance at the 2019 IIHF Ice Hockey World Championship. https://t.co/qLpqHGKlbT