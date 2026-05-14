Руската Дума даде правомощия на Путин лично да праща армия в чужди държави, за да освобождава руски граждани

Руската Държавна дума прие окончателно закон, който позволява използването на въоръжените сили за защита на руски граждани зад граница. Промените засягат законите за гражданството и отбраната, съобщи агенция ТАСС, цитира Евроком.

Решението за изпращане на военни извън територията на страната ще се взема лично от президента Владимир Путин. Още вчера руският парламент създаде правната рамка, която позволява на армията да освобождава задържани в чужбина руснаци, като мярката беше мотивирана с необходимостта от противодействие срещу западните институции.

Проектът на изданието Faridaily отбеляза, че целта на новите текстове остава неясна. Руският държавен глава вече разполага с правомощия да предприема мерки за сигурност, ако чужди или международни органи приемат решения срещу интересите на Москва.

Юристи, цитирани от вестник „Коммерсант“, допуснаха, че законът цели да осигури основа за въоръжена охрана на руския „сенчест флот“, който попада под западни санкции. През последните месеци натискът върху тези кораби се засили значително. През март британските сили получиха правомощия да задържат санкционирани танкери, а преди това Европейският съюз и Украйна въведоха строги санкции срещу мрежата за нелегален транспорт на руски петрол.

Председателят на комисията по отбрана в Държавната дума Андрей Картаполов обвърза приемането на текстовете с конкретни случаи на арести. Той посочи за пример задържането на руския археолог Александър Бутягин в Полша, който беше освободен в края на април.

