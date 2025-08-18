Руската "Мис Вселена" загина в катастрофа

Кадър Инстаграм

30-годишната красавица Ксения Александрова издъхна след месец в кома след тежък пътен инцидент

Представителката на Русия в конкурса „Мис Вселена“ през 2017 г. е починала след тежък пътен инцидент в родината си, става ясно от официално съобщение от нейната модна агенция „Модус Вивендис“.

30-годишната Ксения Александрова се е возела на пасажерската седалка в Porsche-то на съпруга си на 5 юли, когато на пътя внезапно изскача лос. Колата се ударя в животното, тялото му пробива предното стъкло и се спира в главата на младата жена. Вследствие на тежката травма Александрова изпада в кома. Тя остава в това състояние до 13 август, когато е обявена смъртта ѝ, пише dir.bg.

