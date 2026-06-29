Руската централна банка започва да изкупува валута за 9,34 млрд. рубли дневно от юли

Пиксабей

Банк России (руската централна банка) ще изкупува чуждестранна валута на вътрешния пазар за 9,34 млрд. рубли на ден в периода от 1 до 6 юли. Това съобщи регулаторът, цитиран от ТАСС, цитира Новини.бг.

Според съобщението обемът на операциите е определен, като е взет предвид обявеният от руското Министерство на финансите дневен размер на покупките на валута в рамките на бюджетното правило за периода от 5 юни до 6 юли – 9,91 млрд. рубли дневно.

Централната банка посочва, че от 1 до 6 юли ще извършва общо изкупуване на валута за 9,34 млрд. рубли дневно.

Регулаторът обяви още, че дневният обем на валутните операции през второто полугодие на 2026 г. ще се определя въз основа на месечните решения на Министерството на финансите за покупка или продажба на чуждестранна валута по бюджетното правило.

Тези обеми ще бъдат коригирани с размера на продажбите на валута, съответстващ на нетните инвестиции на средства от Националния фонд за благосъстояние във финансови активи, деноминирани в рубли.

Според централната банка нетните инвестиции на фонда през първото полугодие на 2026 г. възлизат на 74,8 млрд. рубли. При равномерното им разпределение през второто полугодие това съответства на корекция от 0,58 млрд. рубли дневно.

Редактор "Екип на Петел",

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