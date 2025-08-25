реклама

Руски агент е насочвал удари срещу Одеска област, преструвайки се на жена

25.08.2025 / 23:05 1

Снимка Pixabay

Руски агент бе осъден днес на 15 години затвор и конфискуване на имущество заради това, че е насочвал руски атаки с дронове и ракети срещу украинската Одеска област, предаде Укринформ, като се позова на украинската служба за сигурност, предаде БТВ. 

Разследването установи, че деянието е извършвано от 26-годишен местен безработен мъж, който е бил вербуван от руското разузнаване чрез канал в Телеграм, който предлага лесна печалба. 

За прикритие мъжът си е пуснал дълга коса, носил е женски дрехи и се е гримирал. 

Докато се е преструвал, че е жена, агентът е опитвал да установи координатите на евентуални цели за удари с дронове в областта. 

Според службата за сигурност Москва е искала да събере информация за въоръжените сили на Украйна, службата за сигурност, националната гвардия и граничната охрана. Той е предавал събраната информация чрез посредник под формата на медийни файлове с геолокация и бележки. 

Службата за сигурност задържа мъжа през януари 2025 г. в жилището му. По време на претърсването бяха иззети три телефона.

 

 

