Руски атаки оставиха много хора без ток в Киев

Стопкадър БНТ, архив

Огромни проблеми за живущи в украинската столица.

Около половин милион домакинства в Киев са останали без електрозахранване след мащабна руска атака в ранните часове на деня, съобщава енергийната компания ДТЕК, цитирана от BBC. Украинските власти посочват, че ударите, извършени в събота, са били насочени основно към обекти от енергийната инфраструктура.

Освен електричеството, в части от Киев и Киевска област са прекъснати водоснабдяването и отоплението, което е засегнало голям брой жители в условията на зимни температури.

Руското министерство на отбраната потвърди провеждането на масирана атака, като заяви, че целта са били „обекти на енергийната инфраструктура, използвани в интерес на украинските въоръжени сили“.

Днешните удари са част от подновена вълна от атаки срещу енергийната система на Украйна, която се засили през последните дни. Руските сили използват комбинация от ракети и дронове, като целта е да се наруши работата на електропреносната мрежа и да се окаже натиск върху цивилното население. Подобни атаки вече доведоха до аварийни прекъсвания на тока и отоплението и в други големи градове, а украинските власти предупреждават, че страната навлиза в пореден критичен период за енергийната си сигурност, пише frognews.bg.

