Руски бомбардировачи прелетяха край Япония, Токио вдигна изтребители

Япония съобщи, че е вдигнала изтребители, които да наблюдават руските военни самолети, включително стратегически бомбардировачи, способни да носят ядрено оръжие, които прелетяха по-рано днес близо до японското въздушно пространство, предаде Ройтерс.

Министерството на отбраната на Руската федерация потвърди в изявление, разпространено от РИА Новости, че бомбардировачите "Ту-95" са ескортирани от самолети на друга държава по време на рутинен патрулен полет над неутрални води, пише БТА.

Това стана часове преди новата министър-председателка на Япония Санае Такаичи да заяви в първата си реч пред парламента, след като дойде на власт, че ще ускори укрепването на отбраната на страната.

Такаичи каза, че руските военни маневри, както и тези на Китай и Северна Корея, представляват "сериозно безпокойство".

Японското Министерство на отбраната публикува карта, на която се вижда маршрутът на руските самолети над Японско море. То съобщи, че двата бомбардировача "Ту-95" са летели заедно два изтребителя "Су-35" и първоначално са се отправили към японския остров Садо, след което са се насочили на север.

"Русия извършва всеки ден военни операции около страната ни, докато в същото време напада Украйна – това е реалността", написа японският министър на отбраната Шинджиро Коидзуми в публикация в "Екс".

В същото време Такаичи изтъкна в същата социална платформа "специалното глобално партньорство" с Украйна и похвали президента Володимир Зеленски и украинския народ за куража им "да се изправят срещу агресията всеки ден".

Европейски страни обвиниха Русия през последните седмици за това, че многократно е нарушила въздушното им пространство с дронове и изтребители. Последният такъв случай бе вчера, когато Литва заяви, че руски изтребители са навлезли за кратко във въздушното ѝ пространство. Москва отрече нейни самолети, които са имали учения наблизо, да са нахлували в литовското въздушно пространство.

