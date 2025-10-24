Руски бомбардировачи прелетяха край Япония, Токио вдигна изтребители
Кадър Ютуб
Япония съобщи, че е вдигнала изтребители, които да наблюдават руските военни самолети, включително стратегически бомбардировачи, способни да носят ядрено оръжие, които прелетяха по-рано днес близо до японското въздушно пространство, предаде Ройтерс.
Министерството на отбраната на Руската федерация потвърди в изявление, разпространено от РИА Новости, че бомбардировачите "Ту-95" са ескортирани от самолети на друга държава по време на рутинен патрулен полет над неутрални води, пише БТА.
Това стана часове преди новата министър-председателка на Япония Санае Такаичи да заяви в първата си реч пред парламента, след като дойде на власт, че ще ускори укрепването на отбраната на страната.
Такаичи каза, че руските военни маневри, както и тези на Китай и Северна Корея, представляват "сериозно безпокойство".
Японското Министерство на отбраната публикува карта, на която се вижда маршрутът на руските самолети над Японско море. То съобщи, че двата бомбардировача "Ту-95" са летели заедно два изтребителя "Су-35" и първоначално са се отправили към японския остров Садо, след което са се насочили на север.
"Русия извършва всеки ден военни операции около страната ни, докато в същото време напада Украйна – това е реалността", написа японският министър на отбраната Шинджиро Коидзуми в публикация в "Екс".
В същото време Такаичи изтъкна в същата социална платформа "специалното глобално партньорство" с Украйна и похвали президента Володимир Зеленски и украинския народ за куража им "да се изправят срещу агресията всеки ден".
Европейски страни обвиниха Русия през последните седмици за това, че многократно е нарушила въздушното им пространство с дронове и изтребители. Последният такъв случай бе вчера, когато Литва заяви, че руски изтребители са навлезли за кратко във въздушното ѝ пространство. Москва отрече нейни самолети, които са имали учения наблизо, да са нахлували в литовското въздушно пространство.
