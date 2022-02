Руски държавни медии: Мощен взрив в центъра на Донецк

кадър Риа новости

Руски държавни медии съобщават, за мощен взрив в центъра на Донецк.

Риа Новости посоча, че взривът е бил на няколко десетки метра от сданието на правителството на самообявилата се Донецка народна република.

В момента на мястото на взрива се вижда огън.

Близките сгради не са пострадали.

Към момента няма информация за жертви.

Има непотърдени съобщения, че е взривена кола на шефа на сигурността на Донбас.

Wargonzo, “reporters” deeply connected to Wagner mercs and other Russian mil-intel groups, is already on the scene in Donetsk. Literally a few minutes after the blast. The coordination is as impressive as it is gross pic.twitter.com/He1ngWU5Vr