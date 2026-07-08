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Руски депутат към журналист: Върви по дяволите! На всички депутати ни е забранено да участваме в СВО

08.07.2026 / 10:03 1

Кадър Х

На всички депутати е забранено да участват в СВО, трябва специално разрешение. Това са думи на руския депутат Алексей Журавльов, зам.-председател на парламентарната комисия по отбраната в Думата.

Журавльов беше поставен най-общо казано пред въпроса защо не бърза да стане "Герой на Русия" като отиде да се бие в Украйна – и реакцията му бе доста предвидима.

В изключително цветист спор с интервюиращ го, руският депутат му се разкрещя: "Не зная къде е участвал той, зная аз къде съм участвал. И аз преживях мъртви другари", след като му беше даден пример с друг заемащ висш публичен пост в Русия и как той получил и държавна награда, защото воювал, пише Actualno.

"Не ми пука (от внушенията). Избрали сте грешен човек (когото да атакувате). Казвате ми къде съм длъжен да ходя и къде не. Вие стоите в Москва – защо какво сте ни? Ще седя тук да записвам интервю. Върви по дяволите", избухна Журавльов, а интервюиращият не му остана длъжен.

Припомняме, че вчера, при откриването на двустранната среща на върха на НАТО в Анкара украинският президент Володимир Зеленски посочи, че украинската армия успява да елиминира по около 30 000 руски войници месечно. Само за юни дотук данните са за 28 000.

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Коментари
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Горан (преди 13 минути)
Рейтинг: 16213 | Одобрение: -5847
30000 груз на месец ,добра цифра, а дано да я удвоят украинците че много боклук в рашан
да ама не

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