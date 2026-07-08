Руски депутат към журналист: Върви по дяволите! На всички депутати ни е забранено да участваме в СВО

Кадър Х

На всички депутати е забранено да участват в СВО, трябва специално разрешение. Това са думи на руския депутат Алексей Журавльов, зам.-председател на парламентарната комисия по отбраната в Думата.

Журавльов беше поставен най-общо казано пред въпроса защо не бърза да стане "Герой на Русия" като отиде да се бие в Украйна – и реакцията му бе доста предвидима.

В изключително цветист спор с интервюиращ го, руският депутат му се разкрещя: "Не зная къде е участвал той, зная аз къде съм участвал. И аз преживях мъртви другари", след като му беше даден пример с друг заемащ висш публичен пост в Русия и как той получил и държавна награда, защото воювал, пише Actualno.

"Не ми пука (от внушенията). Избрали сте грешен човек (когото да атакувате). Казвате ми къде съм длъжен да ходя и къде не. Вие стоите в Москва – защо какво сте ни? Ще седя тук да записвам интервю. Върви по дяволите", избухна Журавльов, а интервюиращият не му остана длъжен.

Припомняме, че вчера, при откриването на двустранната среща на върха на НАТО в Анкара украинският президент Володимир Зеленски посочи, че украинската армия успява да елиминира по около 30 000 руски войници месечно. Само за юни дотук данните са за 28 000.

🤣 “Go fuck yourselves!” Russian MP threw a tantrum after being asked why he wasn't fighting in Russia's war against Ukraine



“All deputies are forbidden from taking part!” the war hawk shouted in response to the host's perfectly reasonable questions.



The First Deputy Chairman… pic.twitter.com/xCdixJ9TDe — NEXTA (@nexta_tv) July 7, 2026

Редактор "Екип на Петел",

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