Руски депутат към журналист: Върви по дяволите! На всички депутати ни е забранено да участваме в СВО
Кадър Х
На всички депутати е забранено да участват в СВО, трябва специално разрешение. Това са думи на руския депутат Алексей Журавльов, зам.-председател на парламентарната комисия по отбраната в Думата.
Журавльов беше поставен най-общо казано пред въпроса защо не бърза да стане "Герой на Русия" като отиде да се бие в Украйна – и реакцията му бе доста предвидима.
В изключително цветист спор с интервюиращ го, руският депутат му се разкрещя: "Не зная къде е участвал той, зная аз къде съм участвал. И аз преживях мъртви другари", след като му беше даден пример с друг заемащ висш публичен пост в Русия и как той получил и държавна награда, защото воювал, пише Actualno.
"Не ми пука (от внушенията). Избрали сте грешен човек (когото да атакувате). Казвате ми къде съм длъжен да ходя и къде не. Вие стоите в Москва – защо какво сте ни? Ще седя тук да записвам интервю. Върви по дяволите", избухна Журавльов, а интервюиращият не му остана длъжен.
Припомняме, че вчера, при откриването на двустранната среща на върха на НАТО в Анкара украинският президент Володимир Зеленски посочи, че украинската армия успява да елиминира по около 30 000 руски войници месечно. Само за юни дотук данните са за 28 000.
🤣 “Go fuck yourselves!” Russian MP threw a tantrum after being asked why he wasn't fighting in Russia's war against Ukraine— NEXTA (@nexta_tv) July 7, 2026
“All deputies are forbidden from taking part!” the war hawk shouted in response to the host's perfectly reasonable questions.
The First Deputy Chairman… pic.twitter.com/xCdixJ9TDe
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