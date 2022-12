Руски депутат подаде жалба в съда срещу Путин, защото употреби думата "война" в Украйна

Кадър Ютуб

Руски депутат подаде жалба срещу руския диктатор Владимир Путин – защото разпространява фалшиви новини за руската армия, тъй като Путин си позволи да употреби думата "война" по отношение на случващото се в Украйна. Припомняме, че твърдият наратив на Путин и режима му е, че случващото се в Украйна е "специална военна операция", предаде Актуално.

Путин, обаче, се изтърва и на пресконференция каза следното: "Нашата цел е не да ескалираме и удължим този военен конфликт, а да приключим тази война".

Точно заради това Никита Юферев, представител на опозиционната партия "Яблоко", чийто лидер Иля Яшин беше осъден именно за дискредитиране на руската армия, сега иска съд за Путин поради същата причина.

"Русия не е причинила никаква война", а Путин разпространява в общественото пространство такава информация, казва Юферев като аргумент, явно използвайки безумната реторика на Путин в негов ущърб според законодателството, което той наложи.

⚡️ Putin called the "special operation" a war for the first time since the invasion began.



The Investigative Committee take note. Apparently we have a new candidate for an article about "fakes" about the Russian army. pic.twitter.com/l00iATjD1d