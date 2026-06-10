Руски депутат призова за ядрен удар в Украйна, спряха му микрофона

Кадър Телеграм

Представител на руска политическа партия призова за ядрен удар по Украйна от трибуната на Законодателното събрание в Санкт Петербург, след което микрофонът му беше изключен. Това съобщи местното издание „Ротонда“, предаде Новини.бг.

Призивът е отправен от Виктор Перов, ръководител на главния политически отдел на „Партията за социална защита“ (СПЗ). Той е поискал местните депутати да подадат петиция до президента Владимир Путин за използване на ядрени оръжия, тъй като по думите му „нищо от специалната военна операция не мина по план“.

Перов е получил думата в рамките на инициатива, която позволява на представители на извънпарламентарни партии да говорят по темата за войната в Украйна.

„Нашият президент Владимир Путин беше принуден да започне СВО. Но, за съжаление, нещата не се развиха по план“, заявил е Перов. Той е предложил депутатите да се обърнат към президента с искане „да употреби ядрени оръжия и да нанесе удари по поддръжниците на Бандера и Шухевич, което би принудило украинското ръководство да подпише мирни споразумения“.

Партията на Перов е в процес на закриване. На 3 юни Върховният съд на Русия е потвърдил иск на Министерството на правосъдието за ликвидирането ѝ, но от СПЗ са заявили, че ще обжалват решението и то все още не е окончателно.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!