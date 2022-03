Руски дрон е паднал в Румъния

Ministry of Defence of the Russian Federation

Напрежение в съседна на България държава.

Дрон е паднал в Румъния, предаде местната медия хотнюз.ро.

Жител на село край границата на северната ни съседка е чул взрив и падане на тежък предмет. По-късно той е открил останки от летателния апарат в двора си и подал сигнвал до местните власти.

В хода на проверката е било установено, че става дума за безпилотен самолет без опознавателни знаци.

Според неофициални данни дронът е "Орлан-10". Въпросният апарат е предназначен за събиране на разузнавателни данни.

"Орлан 10" е широко използван от руските въоръжени сили в Украйна, пише Novini.bg.

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието последните новини - такива, каквито са!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

За реклама в "Петел" на цена от 50 лева на ПР публикация пишете на info@petel.bg и вижте още в - https://petel.bg/Reklama-v-Petel-bg__384655 .

Прочети тук - Защо e добре да рекламирате бизнеса си с ПР публикации в сайта Petel.bg