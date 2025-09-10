Руски дрон удари жилищна сграда в Полша

Кадър Ютуб

Дрон порази жилищна сграда в Източна Полша, но никой не е пострадал, съобщи частната полска телевизия „Полсат“, като се позова на местната полиция, предаде Ройтерс.

Полша каза, че е свалила дронове, навлезли във въздушното ѝ пространство по време на широкомащабната руска атака в Западна Украйна снощи. Тя нарече навлизането на дроновете „акт на агресия“.

Операциите на полската и на съюзническата авиация, свързани с нарушаването на полското въздушно пространство, са приключили, но усилията за откриване на места, където може да са се разбили навлезлите обекти, продължават, заяви оперативното командване на полската армия.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че осем руски дрона са били „насочени към“ Полша през нощта.

Атаката, предприета от Москва, принуди Варшава да активира противовъздушната си отбрана, предаде АФП.

„Не става дума само за един „Шахед“, който може да се нарече инцидент, а за най-малко осем ударни дрона, насочени към Полша“, заяви Зеленски, имайки предвид дроновете, проектирани в Иран и използвани от Москва, и добави, че инцидентът представлява „изключително опасен прецедент за Европа“

