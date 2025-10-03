Руски дрон унищожи свинекомплекс в Харков с 13 000 прасета

Снимка: Пиксабей

Тринадесет хиляди прасета бяха убити при руска атака с дронове срещу свинекомбинат в Харковска област, Североизточна Украйна. Един работник бе ранен, предаде Укринформ, като се позова на украинската Държавна служба за извънредни ситуации.

Тя съобщи в "Телеграм", че атаката е била извършена в района на село Нова Водолаха. В резултат е избухнал голям пожар, като са изгорели осем сгради, където били отглеждани прасета, посочва БТА.

Руските въоръжени сили често взимат на прицел пограничната Харковска област при всекидневните си нападения срещу съседната страна с дронове и ракети.

