Руски дрон уцелил къщата на полски пенсионери, докато гледали ударите по новините

Пенсионерът Томаш Весоловски се отървава с леки наранявания, когато в къщата му се разбива дрон. Това се случило, докато гледал по телевизията новини за руски дронове, навлизащи в полското въздушно пространство, предаде Ройтерс, цитиран от БТА.

Весоловски бил на долния етаж, когато дронът влетял в горната част на къщата му в 06:30 ч., разрушавайки покрива, повреждайки спалнята и разпръсквайки отломки из градината.

"Включих телевизора и всички новини бяха за това масирано навлизане на дронове, а след малко чух самолет да лети над нас... и изведнъж нещо гръмна, лампата падна от тавана в хола на долния етаж“, разказа той пред Ройтерс в източното полско село Вирики-Вола.

"Изтичах в двора и видях целия покрив на парчета, всичко беше разрушено."

Съпругата на Весоловски, Алиция, каза, че също е изтичала навън и видяла самолет над главата си. Уплашила се да не ги бомбардират и да не би някой да започне да стреля по нея.

Нито един от двамата не е пострадал.

Полша заяви, че дронове са навлезли в въздушното ѝ пространство през нощта, докато Русия е провеждала атака срещу съседна Украйна, и че е свалила някои от тях.

Дванадесет дрона и отломки от ракета бяха намерени по-късно на различни места, заявиха официални лица.

Уршула Запшалук, съседка, също е чула рева на самолет над главата си.

"Изведнъж чух нещо, което приличаше на експлозия. Скочих, краката ми трепереха... Излязох навън на балкона. И видях през дърветата, че покривът на съседите ми го няма."

Дворът ѝ беше покрит с отломки, коминът на къщата ѝ и някои керемиди бяха повредени, а прозорецът на пристройката беше счупен.

"Просто се страхувам от тази война (от другата страна на границата, в Украйна)", каза тя.

Тя си спомни как майка ѝ разказвала истории за Втората световна война и добави: "По-добре е да не стигне до нас."

