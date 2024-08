Руски дрон влезе в Беларус

Кадър Fars News

За първи път от началото на войната в Украйна Военновъздушните сили на Беларус бяха принудени да вдигнат един от изтребителите си. Причината се оказа руски дрон „Шахед” (иранско производство), който по погрешка вместо в Украйна, проникнал във въздушното пространство на Беларус.

Местните власти информираха, че дронът е навлязъл в Гомелска област около 3:30 сутринта на 29 август, което наложило излитането на изтребител от ВВС на Беларус.

След преследване на нарушителя в продължение на около 25 минути, над Йелския регион отекнали два взрива, последвани от ярка светкавица в нощното небе.

Медии в Беларус отбелязват, че това навярно е първият документиран случай, в който изтребител на ВВС на страната унищожава реална военна цел в небето.

Belarus shot down a Russian Shahed drone on its territory with the help of aviation for the first time – Belarusian Hajun project.



It is reported that on the night of August 29, during another Russian attack on Ukraine, one of the Shahed drones flew into the territory of Belarus… pic.twitter.com/Aotu4GX9Tk