Руски изтребител се разби, екипажът загина

Снимка: Министерство на отбраната на Русия, архив

Изтребител Су-30 се разби при тренировъчен полет в Република Карелия, Северозападна Русия. Двучленният екипаж на самолета е загинал, съобщи руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС и Ройтерс.

"Днес около 19:00 часа московско време самолет Су-30 е катастрофирал при изпълнение на планов учебно-тренировъчен полет в Република Карелия. Самолетът се е разбил в безлюден район. Полетът се е извършвал без боеприпаси. Екипажът е загинал", казаха от министерството, допълва БТА.

Ройтерс отбелязва, че според публикация на ръководителя на Република Карелия Артур Парфенчиков в "Телеграм" изтребителят се е разбил в района на гора. Парфенчиков подчертава, че на земята няма жертви и допълва, че се води разследване за установяване на причината за катастрофата.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!