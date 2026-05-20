Руски изтребители прехванаха британски самолет над Черно море

Снимка уикипедия, Vitaly V. Kuzmin

Напрежението в небето над Черно море.

Два руски изтребителя са прехванали „многократно и опасно“ британски разузнавателен самолет над Черно море миналия месец. Това съобщи британското министерство на отбраната.

„Този инцидент е пореден пример за опасното и неприемливо поведение на руски пилоти спрямо невъоръжен самолет, извършващ полет в международното въздушно пространство. Подобни действия създават сериозен риск от инциденти и потенциална ескалация“, заяви министърът на отбраната Джон Хийли, цитиран от АФП и БГНЕС.

По данни на министерството руски изтребители Су-35 и Су-27 са прехванали самолета за радиоелектронно разузнаване „Ривет Джойнт“ на Кралските военновъздушни сили на Великобритания. В един момент Су-27 се е приближил на едва шест метра от носа на британския самолет.

