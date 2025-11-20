Руски моряк почина след отравяне на танкер край Истанбул

Пиксабей

Един руски моряк е починал, а други двама са изпратени за лечение за предполагаемо отравяне след изтичане на токсични вещества от танкер край Истанбул, съобщиха местните власти, предаде БГНЕС.

Официалните лица са били уведомени за спешния случай на борда на танкера „Swanlake“, плаващ под панамски флаг, в 17:30 часа местно време, когато корабът се е намирал на няколко мили от азиатското крайбрежие на Истанбул, съобщиха от офиса на областния управител.

„Смята се, че инцидентът е причинен от теч в хладилния резервоар на кораба. Един член на екипажа е загинал, а други двама са отровени и са под наблюдение“, се посочва още в изявлението.

„Продължават усилията за евакуация на десетимата членове на екипажа и двамата ранени от борда на кораба“, уточниха още властите в града.

