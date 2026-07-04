Руски пътнически самолет със 100 души на борда бедства над Черно море
Кадър Флайт радар
Пътнически самолет Sukhoi Superjet 100, собственост на руската авиокомпания Azimuth Airlines, се завърна на летище Истанбул като предпазна мярка, след като възникна технически проблем с налягането в кабината по време на полет от Истанбул до Минералние Води в Русия.
Според съобщения в руската преса и изявление на авиокомпанията, самолет Sukhoi Superjet 100 с регистрация RA-89093 е претърпял спад на налягането в кабината по време на полет A4-6074 от Истанбул до Минеральные води днес.
След това екипажът съобщи международния код за извънредна ситуация 7700 и следваше стандартните процедури за извънредни ситуации. Те извършиха контролирано аварийно снижаване, сваляйки самолета на височина от приблизително 3000 метра, и решиха да се върнат на летище Истанбул, летището за излитане.
Самолетът кацна благополучно на летище Истанбул в 15:44 ч. московско време (същото като турско време). Съобщава се, че на борда е имало 99 пътници и екипаж от 4 души.
В прессъобщение авиокомпанията Azimuth Airlines заяви, че екипажът е действал в съответствие с процедурите, че не е имало нужда от изливане на гориво преди кацане и че самолетът е кацнал безопасно на пистата като част от нормалните операции. В изявлението се добавя, че не е имало ситуация, която да застрашава безопасността на пътниците.
Авиокомпанията обяви, че пътниците, чакащи в Истанбул, ще бъдат транспортирани до Минеральные Води със заместващ Sukhoi Superjet 100. Заместващият самолет е планиран да излети от Истанбул вечерта местно време, а на пътниците ще бъдат осигурени освежителни напитки и други услуги по време на чакане, в съответствие с приложимите руски федерални авиационни разпоредби.
Въпреки че регионалните пътнически самолети Sukhoi Superjet 100 са претърпявали подобни инциденти с връщане и предпазно кацане в миналото поради различни технически неизправности, авиационни експерти посочват, че прилагането от екипажа на процедури за аварийно спускане и кацане на най-подходящото летище в отговор на предупреждения за налягане в кабината е изискване на международните стандарти за безопасност на полетите.
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