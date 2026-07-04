Руски пътнически самолет със 100 души на борда бедства над Черно море

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Пътнически самолет Sukhoi Superjet 100, собственост на руската авиокомпания Azimuth Airlines, се завърна на летище Истанбул като предпазна мярка, след като възникна технически проблем с налягането в кабината по време на полет от Истанбул до Минералние Води в Русия.

Според съобщения в руската преса и изявление на авиокомпанията, самолет Sukhoi Superjet 100 с регистрация RA-89093 е претърпял спад на налягането в кабината по време на полет A4-6074 от Истанбул до Минеральные води днес.

След това екипажът съобщи международния код за извънредна ситуация 7700 и следваше стандартните процедури за извънредни ситуации. Те извършиха контролирано аварийно снижаване, сваляйки самолета на височина от приблизително 3000 метра, и решиха да се върнат на летище Истанбул, летището за излитане.

Самолетът кацна благополучно на летище Истанбул в 15:44 ч. московско време (същото като турско време). Съобщава се, че на борда е имало 99 пътници и екипаж от 4 души.

В прессъобщение авиокомпанията Azimuth Airlines заяви, че екипажът е действал в съответствие с процедурите, че не е имало нужда от изливане на гориво преди кацане и че самолетът е кацнал безопасно на пистата като част от нормалните операции. В изявлението се добавя, че не е имало ситуация, която да застрашава безопасността на пътниците.

Авиокомпанията обяви, че пътниците, чакащи в Истанбул, ще бъдат транспортирани до Минеральные Води със заместващ Sukhoi Superjet 100. Заместващият самолет е планиран да излети от Истанбул вечерта местно време, а на пътниците ще бъдат осигурени освежителни напитки и други услуги по време на чакане, в съответствие с приложимите руски федерални авиационни разпоредби.

Въпреки че регионалните пътнически самолети Sukhoi Superjet 100 са претърпявали подобни инциденти с връщане и предпазно кацане в миналото поради различни технически неизправности, авиационни експерти посочват, че прилагането от екипажа на процедури за аварийно спускане и кацане на най-подходящото летище в отговор на предупреждения за налягане в кабината е изискване на международните стандарти за безопасност на полетите.

Редактор "Екип на Петел",

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