Руски политик: Смъртоносна опасност за Русия - поканата да прати войски в Казахстан

Кадър Pete Souza of the Official White House Photostream

Руският политик и общественик Леонид Гозман се обърна към руското общество да не приема изпращането на руски войски в Казахстан.

Той написа обръщение в Эхо Москвы , започвайки с цитат:

„Граждани, Отечеството е в опасност,

Нашите танкове са в чужда земя“

Александър Галич

Поканването на чужди войски да се бият с народа ти според мен е предателство към родината.

Президентът Токаев, който отправи такова искане към държавите от ОДКБ, а всъщност към Русия, нека го разберат в Казахстан.

Говоря за нас. Какви ще бъдат последствията за нас от участието на нашите съграждани в потушаването на протестите в Казахстан?

1. Протестите в Казахстан не заплашват Русия по никакъв начин, но, може би, представляват заплаха за властта на сегашните ни управляващи.

Това означава, че нашите войници няма да защитават там Родината, не нейната сигурност, а в най-добрия случай режима, който съществува днес в Русия. Не е същото.

2. Там нашите войници ще се гледат като нашественици, което означава, че ще загинат там – казахстанците ще се съпротивляват.

Спомнете си, че именно там в днешно време имаше въстание срещу СССР, което Москва потушаваше с войски.

3. Част от армията на Казахстан ще премине на страната на Съпротивата.

Някой, без да прави това открито, ще помогне с оръжие и пари. Броят на жертвите ще се увеличи.

4. Нашите войници ще убиват там, дори и да стрелят.

Това ще увеличи омразата към страната ни и към всички нас. И хора с опит в убийствата ще се върнат при нас.

5. Нашето ръководство, уплашено от случващото се в Казахстан, ще затегне ограниченията вътрешната политика.

Вероятно обаче няма нужда да се притеснявате за това - те и сега правят всичко възможно в тази посока. Няма да стане много по-зле, но нови арести са неизбежни.

