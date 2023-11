Руски рапър по Первый канал показа как натиска ядреното копче: Публиката изпадна в екстаз

Кадър Туитър

Руският певец Ярослав Дронов, по-известен с псевдонима си Shaman, показа по време на свой концерт как натиска червения бутон в ядреното куфарче.

Това се случи пред очите на 60-хилядна публика на концерт в Санкт Петербург.

При изпълнението на песента си "Я русский" („Аз съм руснак“) на сцената към певеца се приближава мъж в черен костюм, държащ в ръце ядреното куфарче. При натискането на копчето, което трябва да даде сигнал за нанасяне на ядрен удар, руснаците в залата изпадат в истински възторг, аплодирайки и развявайки руски знамена, а над главите им празнично избухват фойерверки, предаде Новини.бг.

Концетът е излъчен по руския държавен "Первый канал" и представлява илюстрация на настроенията на голяма част от руското общество днес.

“Я Русский” Shaman pushes the nuclear button during the concert pic.twitter.com/laypBszBEE