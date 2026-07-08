реклама

Руски режисьор в "Шоуто на Соловьов" за войната в Украйна: Това е ужасна катастрофа, не е добра история за нас

08.07.2026 / 15:07 0

Кадър Ютуб

"Това е ужасна катастрофа. Вижте какво става – лунен пейзаж. Унищожено е всичко, което е построено – заводи, рафинерии, мостове". Думите са на руския кинорежисьор Карен Шахназаров и той ги казва в ефира на предаването на Владимир Соловьов, цитира Актуално.

"Най-големите славянски народи, най-важните в Евразия, са вплетени в тази кървава схватка 5 години“, какиниже Шахназаров. 

Ако така продължава, ще е катастрофа и за руснаците, и за украинците, жали Шахназаров. 

"Не е добра история за нас", констатира Шахназаров.


реклама
Коментари

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама