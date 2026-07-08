Руски режисьор в "Шоуто на Соловьов" за войната в Украйна: Това е ужасна катастрофа, не е добра история за нас

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"Това е ужасна катастрофа. Вижте какво става – лунен пейзаж. Унищожено е всичко, което е построено – заводи, рафинерии, мостове". Думите са на руския кинорежисьор Карен Шахназаров и той ги казва в ефира на предаването на Владимир Соловьов, цитира Актуално.

"Най-големите славянски народи, най-важните в Евразия, са вплетени в тази кървава схватка 5 години“, какиниже Шахназаров.

Ако така продължава, ще е катастрофа и за руснаците, и за украинците, жали Шахназаров.

"Не е добра история за нас", констатира Шахназаров.