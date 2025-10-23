Руски самолети навлязоха в небето на Литва, НАТО вдигна изтребители

Пиксабей

Руски самолети са навлезли във въздушното пространство на Литва. Това е наложило два испански изтребители Eurofighter Typhoon на НАТО да долетят на мястото на нарушението. "Това е грубо нарушение на международното право и териториалната цялост на Литва. Това за пореден път потвърждава важността на укрепването на готовността на европейската противовъздушна отбрана. Литовското министерство на външните работи ще привика представители на руското посолство, за да изрази протест срещу това безразсъдно и опасно поведение", коментира литовският президент Гитанас Науседа, предаде Актуално.

От литовското министерство на отбраната уточняват, че самолетите-нарушители от страна на Русия са били Су-30 и Ил-78. Те са навлезли приблизително 700 метра във въздушното пространство на Литва. "Реакцията на Литва и нейните съюзници беше бърза. Два испански изтребителя Eurofighter Typhoon на НАТО пристигнаха на мястото на нарушението и в момента продължават въздушното си патрулиране."

