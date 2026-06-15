Руски стратегически бомбардировач Ту-22 се разби

Снимка: VK/Moscow Live

Руски стратегически бомбардировач Ту-22М3 се разби в понеделник по време на тренировъчен полет в Иркутска област в Сибир, съобщи руското Министерство на отбраната, предаде информационна агенция Интерфакс.

Министерството съобщи, че екипажът е успял да се катапултира и е оцелял след инцидента, предава Independent.

От кадри от катастрофата, показани в социалните мрежи, се вижда как самолет се е спуснал с нос надолу в местност, недалеч от бреговете на река Ангара, образувайки огромен стълб дим, пише btvnovinite.bg.

Редактор "Екип на Петел",

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