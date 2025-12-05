Руски танкер, ударен от Украйна, бедства край Ахтопол

Кадър Флагман

Поразеният от Украйна санкциониран танкер KAIROS е в опасност от засядане край Ахтопол. Към момента е известно, че съдът е отдал котва, към него плават влекачи и кораб на Гранична полиция, предаде Maritime.bg.

Танкер KAIROS е на 7 кабелта от брега край Ахтопол

На борда има около 10 души. Хеликоптер на Военноморските сили е вдигнат, съгласно плана за търсене и спасяване.

Корабът бе поразен при украински удари с безпилотни морски дронове „SEA BABY“.

Не е известно как съдът попада в наши води. Предполага се, че той е бил буксиран от турски влекач.

Танкер KAIROS е суецмакс, построен през 2002 година. Съдът има дедуейт 78845 т. Корабът е част от санкционните списъци на Европейския съюз от 21 май тази година. Вписан е в санкционните списъци на Великобритания от 21.07.2025 г., както и на Канада от същия месец.

Съдът плаваше с направление към Новоросийск, когато попадна под ударите на украински „морски бебета“, безпилотни морски ударни платформи.

Българските институции изготвят план за реакция. Всички отговорни органи са събрани в Бургас. Действа се съгласно Плана за търсене и спасяване. Хеликоптер на ВМС е облетял кораба. Танкерът бе поразен при украинските удари срещу танкери, по-късно буксиран от турски влекач, който при неизяснени обстоятелства прекъсва проводката край бреговете на България. Съдът е снесен опасно близо до брега до Ахтопол. Корабът плава под баласт, няма опасност от мащабен разлив. Според информация на Maritime.bg, лицата на борда успяват да отдадат котва.

