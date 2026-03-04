Руски танкер с природен газ гори в Средиземно море

Булфото, илюстративна

Руският танкер за природен газ Arctic Metagaz е избухнал в пламъци в Средиземно море и продължава да гори, пише Times of Malta. Инцидентът е станал между Малта и Либия, като по думите на екипажа корабът е бил атакуван от дрон.



Малтийските власти веднага са изпратили военен кораб в района на инцидента, след като получили сигнал от бедстващия плавателен съд. Моряците са били евакуирани от борда на танкера от преминаващ наблизо кораб, а кадри показват как пламъци бушуват в носовата му част, предава "Фокус".



Arctic Metagaz се намира под санкциите на ЕС, САЩ и Великобритания. Според сайта vesselfinder последният сигнал от транспондера на кораба е бил предаден преди 30 часа.



Тогава той се е намирал южно от Малта, но плаване без обозначаване е в нарушение на морските правила и се използва за избягване на контрол и превоз на товари под ембарго, отбелязва Times of Malta.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!