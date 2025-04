Руски учен погрешка вкаран в център на имиграционните в САЩ: Третираха ме като животно

Кадър ICE

Руски учен, прекарал близо 10 месеца в център за задържане на имиграционните служби на САЩ (ICE) след грешка, довела до анулиране на визата му, разказа пред Newsweek за тежките условия, в които живее, заявявайки, че е третиран като „животно в клетка“.

Той се страхува от депортиране в Русия, където правителството засили репресиите срещу ЛГБТ+ общността, обявявайки я за екстремистка група, предаде Вести.

През ноември 2023 г. Русия официално класифицира ЛГБТ+ индивидите и активистите като екстремисти. Това доведе до засилени преследвания, арести и насилие срещу общността.

Президентът Доналд Тръмп обеща масови депортации в опит да изгони милиони нелегални имигранти от страната. Белият дом по-рано заяви, че всеки, който е в САЩ незаконно, е „престъпник“.

Егор пристига законно в САЩ с виза през май 2024 г., за да посети приятел в Лос Анджелис. Няколко дни по-късно предприема кратко пътуване до Тихуана, Мексико. За да се съобрази с имиграционните изисквания на САЩ, той се опитва да уведоми властите за своето излизане и повторно влизане.

Обаче поради грешка в процеса, той по невнимание подава молба за убежище вместо необходимия формуляр I-94.

Когато се опитва да се върне в САЩ, е незабавно задържан, визата му е анулирана и той е прехвърлен в ареста на ICE по време на управлението на президента Джо Байдън. Оттогава прекарва близо 10 месеца в Winn Correctional Center в Луизиана – съоръжение с репутация на особено тежки условия.

„Паспортът ми беше ‘грабнат’ от служители на Министерството на вътрешната сигурност (DHS) и ме поставиха в унизителни условия, без никаква яснота кога ще бъда освободен. Центърът Winn има много лоша репутация – ако попаднеш тук, можеш да останеш за много дълго време“, разказва Егор.

„Условията във всяко съоръжение бяха различни, но общото между тях е едно – изглежда, че сме част от машина за трафик на хора.“

„Цял ден седим в стая с 48 души, замъглен прозорец с 5-милиметров слой прах. Телевизор със слаба антена. Тоалетните са в същото помещение, оградени с прозрачни пластмасови стени,“ описва той.

Той споделя, че живее в пренаселена и напрегната среда, което прави престоя му особено тежък.

„Страхувам се, че ще полудея, ако остана тук още дълго. Сестра ми се опитва да уреди депортирането ми в Мексико, където тя живее от почти три години. Надявам се това да е възможно и скоро да забравя тези ужасни места. Не очаквах, че САЩ ще ме третират като животно в клетка,“ казва Егор в изявление, споделено чрез сестра му Катя.

През 2024 г. Службата за граждански права и граждански свободи (CRCL) към Министерството на вътрешната сигурност на САЩ започна разследване за прекомерна употреба на сила, неправомерно поведение на служители, както и за неадекватни условия, включително липса на храна и лоша хигиена.

Приблизително 200 задържани са организирали мирен протест и гладна стачка, за да привлекат внимание към лошите условия в центъра. В отговор служители на ICE и персоналът на съоръжението са атакували помещението със сълзотворен газ.

Според задържаните, охраната е напръскала хората директно в лицето без предупреждение, след което е напуснала помещението, заключвайки вратите и прозорците и спирайки електричеството и водата. Това е оставило задържаните без възможност да измият химикалите от лицата си или да потърсят медицинска помощ в продължение на няколко часа.

Егор казва, че на хартия имат право на два часа престой на открито дневно, но в действителност това време често е само 40 минути, а те трябва да молят охраната, за да ги пусне навън.

Храната е една и съща всеки ден: ориз, боб, имитация на месо и варени зеленчуци, с бисквити за десерт. Веднъж седмично получават пилешки бут, но няма никакви плодове.

„Менюто е отвратително. Храната е бедна на хранителни вещества, а достъпът до медицински грижи е ограничен.“

