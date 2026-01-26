Руски удар повреди манастира „Киево-Печорска лавра“ в Украйна, обект на ЮНЕСКО

Снимка: Пиксабей

Руски удар с дрон и ракети е нанесъл щети по части от Киево-Печорската лавра – най-известния религиозен комплекс в Украйна и обект на световното културно наследство на ЮНЕСКО, съобщи украинското министерство на културата.

Атаката е извършена през нощта срещу събота. По данни на министерството предварителният оглед е установил повреди по врати и рамки на прозорци, посочва БГНЕС. Разпространени бяха снимки на напукан прозорец и отворена тетрадка, покрита с прах и парчета мазилка.

Комплексът, основан през XI век, включва над 100 сгради, както и подземен лабиринт от пещери, в които монаси живеят и извършват богослужения. За православните християни лаврата се смята за духовен център на Украйна.

От началото на руската инвазия преди почти четири години стотици исторически сгради са били повредени, включително религиозни обекти, музеи и библиотеки, сочат данни на ЮНЕСКО.

През 2023 г. организацията на ООН включи Киево-Печорската лавра в списъка на застрашените обекти, като посочи „заплахата от разрушение“ вследствие на продължаващата руска офанзива.

