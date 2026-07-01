Руски удар унищожи складове на голям производител на тоалетна хартия в Одеса

Кадър Ютуб, архив

При руски ракетен удар по черноморската Одеска област са унищожени производствени и складови помещения на известния украински производител на тоалетна хартия „Снежна панда“. Вследствие на атаката е избухнал мащабен пожар, а сред служителите на компанията има пострадали.

Новината беше съобщена от самата компания в социалната мрежа „Фейсбук“.

„Именно тук се намираше най-важният ни хъб, откъдето изпращахме продукцията на „Снежна панда“, както и стоки от други наши марки като „Нежно докосване“, Zoo Zoo, Helper и Helper Professional до всички краища на страната“, заявиха от фирмата.

От компанията посочиха, че сред служителите в ударения обект има пострадали, на които в момента се оказва необходимата медицинска помощ, пише novini.bg.

Към момента не се предоставят повече подробности за мащаба на разрушенията и финансовите загуби за фирмата, която оперира на украинския пазар от 14 години.

„В момента оценяваме мащаба на разрушенията и взимаме първоначални решения, за да спасим делото на живота си. Веднага щом ситуацията се изясни, със сигурност ще се върнем с по-подробна информация“, допълниха от „Снежна панда“.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!