Руски военен кораб откри стрелба край брега на Великобритания

Кадър PH2 George Sisting, US Navy

Руски военен кораб е открил огън край бреговете на Обединеното кралство по време на учение, което се проведе само на 74 километра от пристанището на Плимът, предаде Мирър.

Фрегатата „Неустрашимий“ беше съпътствана от кораб на Кралския флот, когато извършваше артилерийската маневра южно от Плимът в понеделник.

Преди учението с бойни стрелби руската фрегата уведоми патрулния кораб на Кралския флот HMS Tyne за намерението си да извърши артилерийската дейност. Стрелбата продължи около 30 минути и се проведе в международни води.

Руският военен кораб е помолил HMS Tyne да се отдалечи на по-безопасно разстояние , преди да проведе военното учение. Съобщава се, че по това време тази фрегата е била наблюдавана и от френски военен самолет.

Говорител на Министерството на отбраната заяви: „Руски военноморски кораб, наблюдаван от Кралския флот, проведе вчера учение с бойна стрелба в международни води, на около 40 морски мили южно от Плимът.“

„Кралският военноморски флот наблюдаваше това учение през цялото време, продължава да следи отблизо дейността на кораба и е готов да защити националната сигурност на Обединеното кралство.“

Този инцидент е пореден пример за засилена руска активност във водите около Обединеното кралство през последните няколко месеца. Миналия месец Кралските морски командоси взеха на абордаж руски петролен танкер от сенчестия флот.

Редактор "Екип на Петел",

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