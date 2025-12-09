Руски военнотранспортен самолет се разби в северната Ивановска област
Кадър Youtube
Руски военнотранспортен самолет се разби в северната Ивановска област, съобщи руското Министерство на отбраната, цитирано от ДПА.
Седем души са били на борда, но към момента няма потвърдена информация дали някой от тях е оцелял. По информация на вестник "Комерсант" всички на борда са загинали, посочва БТА.
В района, който е необитаем, е започнала спасително-издирвателна операция.
Самолетът Антонов Ан-22, разработен през 60-те години, е бил последният от този тип, все още използван от руските въоръжени сили.
Ан-22 се използва както за превоз на тежки товари по въздух, така и за операции с парашутисти. Министерството на отбраната уточни, че машината се е разбила по време на планиран полет след извършен ремонт.
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!