Руски военнотранспортен самолет се разби в северната Ивановска област, съобщи руското Министерство на отбраната, цитирано от ДПА.

Седем души са били на борда, но към момента няма потвърдена информация дали някой от тях е оцелял. По информация на вестник "Комерсант" всички на борда са загинали, посочва БТА.

В района, който е необитаем, е започнала спасително-издирвателна операция.

Самолетът Антонов Ан-22, разработен през 60-те години, е бил последният от този тип, все още използван от руските въоръжени сили.

Ан-22 се използва както за превоз на тежки товари по въздух, така и за операции с парашутисти. Министерството на отбраната уточни, че машината се е разбила по време на планиран полет след извършен ремонт.

