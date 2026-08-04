Руски войник в Крим стреля по свои другари и цивилни, четирима са убити
Кадър ИИ, Джемини
Руски войник в Крим е открил приятелски огън, убивайки свой другар и ранявайки друг, преди да насочи оръжието си срещу цивилни и да убие трима, съобщи официален представител във вторник, цитира БТВ
Други трима души са ранени, каза Михаил Развожаев, назначеният от Русия губернатор на Севастополска област.
Той каза, че нападателят е задържан. Няма информация за мотива за нападенията, предава Ройтерс.
„Всички обстоятелства и причини за инцидента се установяват“, каза Развожаев, призовавайки хората да запазят спокойствие и да не разпространяват слухове.
Крим е стратегически и силно милитаризиран полуостров на Черно море, който Русия анексира и анексира от Украйна през 2014 г.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!