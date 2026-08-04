Руски войник в Крим стреля по свои другари и цивилни, четирима са убити

Кадър ИИ, Джемини

Руски войник в Крим е открил приятелски огън, убивайки свой другар и ранявайки друг, преди да насочи оръжието си срещу цивилни и да убие трима, съобщи официален представител във вторник, цитира БТВ

Други трима души са ранени, каза Михаил Развожаев, назначеният от Русия губернатор на Севастополска област.

Той каза, че нападателят е задържан. Няма информация за мотива за нападенията, предава Ройтерс.

„Всички обстоятелства и причини за инцидента се установяват“, каза Развожаев, призовавайки хората да запазят спокойствие и да не разпространяват слухове.

Крим е стратегически и силно милитаризиран полуостров на Черно море, който Русия анексира и анексира от Украйна през 2014 г.

Редактор "Екип на Петел",

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